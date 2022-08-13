«الروائي سيفقد إحدى عينيه» .. الكشف عن منفذ طعن الكاتب «سلمان رشدي»

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الشرطة الأميركية عن المهاجم في حادث طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، خلال حدث ثقافي في نيويورك، على أنّه هادي مطر (24 عامًا) من فيرفيلد في نيوجيرزي، في حين لم تّتضح دوافعه حتّى الآن. وأشارت مصادر إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مهاجم سلمان رشدي سبق له نشر مواد تدعم النظام الإيراني.

وهرع عدد من الأشخاص إلى المنصّة وثبّتوا المشتبه به أرضًا، قبل أن يعتقله أحد عناصر الأمن. وقدّم طبيب كان موجودًا بين الحاضرين إسعافات أوّليّة لرشدي قبل وصول رجال الإسعاف.

وقال كارل ليفان، وهو أستاذ علوم سياسيّة كان موجودًا في القاعة، لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف، إنّ رجلاً هرَع إلى المنصّة حيث كان رشدي جالسًا و"طعنه بعنف مرّات عدّة". وروى الشاهد أنّ المهاجم "حاول قتل سلمان رشدي".

واعتقل عنصر مكلّف ضبط الأمن المشتبه به، فيما تعرّض محاور رشدي لإصابة في الرأس. وأظهرت تسجيلات فيديو تمّ تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يُسرعون لنجدة الكاتب بعد تعرّضه للاعتداء.

وأشارت الشرطة إلى أنّ رشدي تعرّض للطعن في رقبته وبطنه. ولم تُقدّم الشرطة من جهتها تفاصيل عن حالة رشدي الصحّية، مكتفيةً بالقول إنّه خضع لجراحة.

من المرجح أن يفقد إحدى عينيه

كشف وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي إن من المرجح أن يفقد رشدي إحدى عينيه، فيما وصف البيت الأبيض الاعتداء الذي تعرض له الروائي بأنه "مروع"، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "نضال" رشدي "هو نضالنا".

قال وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي إن من المرجح أن يفقد الروائي إحدى عينيه، كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه وأضرار بالكبد بعد أن تعرض للطعن، أمس الجمعة، وفقا لرويترز.

وقضى رشدي، المولود في الهند، سنوات مختبئا بعد أن أصدرت إيران فتوى بإهدار دمه بسبب "كتاباته المسيئة للإسلام".

وقال الوكيل أندرو ويلي في بيان مكتوب "الأنباء ليست جيدة ومن المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه. أعصاب يديه انقطعت وتعرض كبده للطعن وتضرر".

ممتنون للمواطنين الذين هرعوا لمساعدته

في واشنطن، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الهجوم على الكاتب سلمان رشدي، الذي طُعن في الرقبة والبطن على المسرح خلال محاضرة في ولاية نيويورك الأميركية الجمعة، "كان مروعا".

وكتب على تويتر يقول "نحن جميعا نصلي من أجل شفائه العاجل. ونحن ممتنون للمواطنين الذين هرعوا لمساعدته بسرعة كبيرة"، بحسب وكالة رويترز.