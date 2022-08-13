شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: هناك دول تستخدم مصطلح حقوق الإنسان لأهداف مسيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن البعض يستخدم مصطلح حقوق الإنسان من وقت لآخر للضغط على دول أخرى وتسييسها، بما في ذلك إدعاءات مغلوطة ليس الهدف منها سوى النيل من الدولة المصرية والتعبير عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن.

وقال الجندى، إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا كما أن الدولة المصرية قدمت واحدة من أهم المبادرات عبر التاريخ وهى مبادرة حياة كريمة كذلك هناك تطوير هائل بالسجون في مصر وهو ما كشفت عنه لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خلال زياراتها الأخيرة كذلك تم تطوير المنظومة الأمنية بشكل كبير.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن تواصل أى شخص مع الفضائيات الخارجية هو أمر غير مقبول بالمرة ويخالف القواعد التي ينتهجها المجلس القومى لحقوق الإنسان مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة والإدعاءات المغلوطة ومؤكدا أن تصريحاته تتسم بعدم الدقة إطلاقا وهو أمر لا يتماشى تماما مع طبيعة عمله كعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه من المحزن أن نجد بعض الأصوات أو الشخصيات المصرية التي لا تعي قيمة الوطن الحقيقية أو ماهي الوطنية الحقيقية، وكيف يجب أن يدعموا بلادهم، ومن الأجدر بهم أن يقدموا مقترحات أو رؤى تساعد على البناء لا على الهدم والنيل من الوطن في منصات إعلامية خارجية، ولا هدف لهم غير حب الظهور و جذب الانتباه الإعلامي فقط.