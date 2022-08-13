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13 مصابًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 13 شخصًا اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي، عند الكيلو 130، في وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: "محمد .ع . ع 33 عامًا، محمد . ا . ف 21 عامًا، أحمد . ع . ال، م 15 عامًا، عبد الرحمن .ع . م 15 عامًا، عواطف . خ . م 55 عامًا، أحمد . م . ح 22 عامًا، عبد الجواد .م . ع 60 عامًا، سعيد . م . ع 67 عامًا.

كما أصيب كل من إلهام . ع . م 24 عامًا، رحمة . ع . ال 34 عامًا، أكرم . م .ح عام واحد، إسلام . م . ال 33 عامًا، آدم .ا .م 7 أعوام وجميع المصابين مقيمين في بني سويف، باستثناء الأول والثاني مقيمان في المنيا.

جرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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