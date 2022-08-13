السفير السعودي بالقاهرة يستقبل بعثة نادي ذوي الإعاقة بمنطقة حائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة اليوم، بعثة نادي ذوي الإعاقة بمنطقة حائل برئاسة رئيس النادي عبدالسلام بن سليمان العامر التي تقيم معسكرا رياضيا بمصر.

ورحب السفير أسامة نقلي خلال الاستقبال بأعضاء النادي، مؤكدا ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من اهتمام ودعم لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

واستعرض اللقاء، البرامج التي ينفذها النادي خلال معسكره التدريبي في الفترة من 8 – 19 أغسطس، والسبل الكفيلة لتحقيق أهدافه.

وفي ختام اللقاء، أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لأفراد البعثة بالتوفيق والنجاح في معسكرهم الحالي بمصر.