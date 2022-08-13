سعر الذهب في مصر يقفز 10 جنيهات ببداية تعاملات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت بنحو 10 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 14 إلى 702 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 903 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1053 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1203 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب إلى 8424 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا، أمس الجمعة، بنحو 0.71% إلى نحو 1802 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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