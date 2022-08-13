"البلابيش" تتشح بالسواد.. سوهاج تفقد 9 من أبنائها في تصادم المنيا المروع.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

سادت حالة من الحزن بين أهالي قبيلة البلابيش بدار السلام جنوبي محافظة سوهاج؛ عقب مصرع 9 من أبنائها وإصابة آخرين في الحادث المروع الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا بين سيارتين أجرة "ميكروباص"، مساء أمس الجمعة، وأسفر عنه 9 جثث و17 مصابًا بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

وتعالت صرخات النساء وبكاء الفتيات والشباب فور وصول نبأ الحادث لقرية البلابيش، وسافر العشرات من الأهالي لمحافظة المنيا لاستخراج تصاريح دفن ضحاياهم والاطمئنان على المصابين، فيما جهزت العائلات دواويرها ومضايفها لاستقبال المُعزين أثناء تشييع الجثامين فور وصولهم إلى مسقط رأسهم.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لدفاتر عزاء حزنًا على الضحايا، ودعاءً للمصابين بالشفاء العاجل، وأثنى الأهالى على دماسة خُلق المتوفين وحسن تعاملهم مع الجميع من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وشملت قائمة أسماء ضحايا حادث المنيا "أبناء قبيلة البلابيش بدار السلام بسوهاج" كل من: حسام بيومي عطيت الله أحمد، رأفت محمد مهدي عبدالرازق 59 عامًا عامل، حنان فؤاد عبدالحميد عبدالرازق 25 عامًا ربة منزل، رفاعي ناجح مختار حافظ 21 عامًا عامل، عبدة حسن أحمد حسين 60 عامًا عامل، محمود حسن أحمد الضوي 50 عامًا سائق، جنى حازم بيومي عطيت الله، عبدة حسن محمود 8 أعوام، طفلة مجهولة الهوية تبلغ من العمر حوالي 3 أعوام.

وكان مدير أمن المنيا تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفين ومصابين.