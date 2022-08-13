تنسيق جامعات 2022.. ألسن وإعلام وعلوم سياسية متاحة لطلاب "العلمي" بالمرحلة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة، الذين لم يلتحقوا بالمرحلة الأولى للتنسيق، عن تنسيق كليات الألسن والإعلام والاقتصاد العلوم السياسية.

والمؤشرات توضح أنه هذه الكليات متاحة لطلاب الشعبة العلمية من المرحلة الثانية، خاصة أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى هو 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02%، وجاء التنسيق العام الماضي لكلية الألسن في المنيا 335 درجة العام الماضي، وألسن الأقصر 337.3، وفي سوهاج 334 درجة، وعين شمس 339 درجة.

كما أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الماضي، أوضحت أن القبول بكلية الإعلام في جامعة القاهرة كان بـ277 درجة 67.6%، وكلية الإعلام جامعة الوادي الجديد 294 درجة، أي بنسبة 71.7% وكلية الإعلام جامعة المنوفية بـ268 درجة.

وكانت نتيجة القبول لكلية الاقتصاد والعلوم السياسي خلال تنسيق العام الماضي، هي 348 درجة بنسبة 84.87%.

​