انت الان تتابع خبر بسبب عسل مخدر.. دب يدخل في حالة 'هلوسة غريبة' (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - .ويسبب العسل الذي يستخرج من رحيق أشجار الورد، التي تنتشر في مناطق بآسيا وتركيا، على تأثيرات خطيرة، قد تؤدي للتسمم أو حتى الهلوسة

.وقالت السلطات المحلية إن الدب نُقل إلى طبيب بيطري، حيث كان يتلقى العلاج ومن المرجح أن يتم إطلاق سراحه في البرية في الأيام المقبلة

ولاقى فيديو الدب "المهلوس" شعبية ضخمة حول العالم، وأثار تفاعل سكان العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أضحكها تصرفات الدب تحت تأثير "العسل المجنون" — Lukas Adamowicz (@LukasAdams44)