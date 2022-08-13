شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء البريطاني يدين تعرض الكاتب سلمان رشدي للطعن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، تعرض الكاتب سلمان رشدي للطعن، مشيرا إلى أنه يشعر بالفزع.

رئيس الوزراء البريطاني يدين تعرض الكاتب سلمان رشدي للطعن

قال جونسون في تغريدة عبر "تويتر": "منزعج من تعرض السير سلمان رشدي للطعن أثناء ممارسته حقا يجب ألا نتوقف عن الدفاع عنه، في الوقت الحالي أفكاري مع أحبائه.. نأمل جميعا أن يكون بخير".



وأعلنت الشرطة الأمريكية القبض على منفذ هجوم طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، وقالت الشرطة، إن سلمان رشدي تعرض لطعنة في العنق على ما يبدو، ونُقل إلى المستشفى بمروحية.

وتعرّض الروائي البريطاني (هندي الأصل) سلمان رشدي إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.



وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.

أعلنت الشرطة الأمريكية، الجمعة، القبض على منفذ هجوم الطعن على الكاتب البريطاني سلمان رشدي.

وقالت الشرطة الأمريكية إن سلمان رشدي تعرض لطعنة في العنق على ما يبدو، ونُقل إلى المستشفى بمروحية.



وتعرّض الروائي البريطاني (هندي الأصل) سلمان رشدي إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.

وقال متحدث باسم معهد Chautauqua إنه تم استدعاء موظفي الخدمات الطبية والشرطة إلى المكان، لكنه لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول الحادث.

الكاتب سلمان رشدي وُلد في 19 يونيو/ حزيران 1947، هو روائي وكاتب مقالات بريطاني من أصل هندي كشميري.

فازت روايته الثانية أطفال منتصف الليل (1981) بجائزة بوكر الأدبية في عام 1981، إذ اعتُبرت "أفضل رواية لجميع الفائزين" في مناسبتين منفصلتين احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين والأربعين لجائزة بوكر الأدبية.

ارتكز رشدي في الكثير من أعماله الأدبية القصصية على شبه القارة الهندية. جمع رشدي في أسلوبه الأدبيّ ما بين الواقعية السحرية والخيال التاريخي؛ إذ تُعنى أعماله بالعديد من الروابط والاختلالات والهجرات بين الحضارات الشرقية والغربية.

تعرّض الروائي البريطاني (هندي الأصل) سلمان رشدي إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان متواجدا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.



وقال متحدث باسم معهد Chautauqua إنه تم استدعاء موظفي الخدمات الطبية والشرطة إلى المكان، لكنه لم يوضح أي تفاصيل إضافية حول الحادث.

الكاتب سلمان رشدي وُلد في 19 يونيو/ حزيران 1947، هو روائي وكاتب مقالات بريطاني من أصل هندي كشميري.

فازت روايته الثانية أطفال منتصف الليل (1981) بجائزة بوكر الأدبية في عام 1981، إذ اعتُبرت "أفضل رواية لجميع الفائزين" في مناسبتين منفصلتين احتفالًا بالذكرى الخامسة والعشرين والأربعين لجائزة بوكر الأدبية.

ارتكز رشدي في الكثير من أعماله الأدبية القصصية على شبه القارة الهندية. جمع رشدي في أسلوبه الأدبيّ ما بين الواقعية السحرية والخيال التاريخي؛ إذ تُعنى أعماله بالعديد من الروابط والاختلالات والهجرات بين الحضارات الشرقية والغربية.

أعاد الهجوم الذي تعرض له الكاتب سلمان رشدي مساء الجمعة، إلى الواجهة، الكثير من التهديدات التي تعرض لها منذ إصدار روايته "آيات شيطانية".

وتعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي، الذي أصدر مؤسس النظام الإيراني، الخميني، فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب روايته "الآيات الشيطانية"، لهجوم الجمعة في قاعة كان يستعدّ لإلقاء محاضرة فيها بغرب ولاية نيويورك الأمريكية، حسب وسائل إعلام أمريكية.



وأعلنت شرطة نيويورك، أن رشدي تعرّض للطعن في العنق في هجوم استهدفه قبيل إلقائه محاضرة الجمعة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات حول وضعه، ومؤكدة توقيف المشتبه به.

وجاء في بيان للشرطة أن "مشتبها به هرع إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره. تعرّض رشدي للطعن في العنق وتم نقله بالمروحية إلى مستشفى في المنطقة. ولا معلومات حتى الآن حول وضعه".



وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يسرعون لنجدته بعد تعرّضه للاعتداء.

وقال أحد الشهود على مواقع التواصل: "حدث رهيب وقع للتو في مؤسسة تشوتوكوا، تعرّض سلمان رشدي لاعتداء على المنصة، تم إخلاء المسرح".

وذاع صيت رشدي البالغ حاليا 75 عاما بعدما أصدر روايته الثانية "أطفال منتصف الليل" العام 1981 التي حازت تقديرات عالمية وجائزة بوكر الأدبية. وتتناول الرواية مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال وما بعده.