شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف تطورات جديدة بشأن حالة سلمان رشدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف وكيل الروائي سلمان رشدي الذي تعرض لعملية طعن بنيويورك أن الأخير تحت جهاز التنفس الصناعي ولا يستطيع التحدث.

وقال وكيل الروائي رشدي، السبت، إن الأنباء ليست جيدة ورشدي قد يفقد على الأرجح إحدى عينيه وتعرض كبده للطعن والتلف.

الكشف تطورات جديدة بشأن حالة سلمان رشدي



وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن وكيل أعمال سلمان رشدي قوله "إن الكاتب يخضع لجراحة".

وتعرّض الكاتب البريطاني سلمان رشدي، مساء الجمعة، إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.



وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.

يأتي ذلك فيما قالت شرطة نيويورك في إفادة صحفية، إن المشتبه في الهجوم على الروائي سلمان رشدي يبلغ من العمر 24 عاما.

وتابعت "الحاضرون نجحوا في إسقاط المشتبه به قبل القبض عليه"، مضيفة "رشدي ما زال يخضع لجراحة".

الشرطة قالت أيضا، "ننسق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للكشف دوافع منفذ هجوم طعن الكاتب سلمان رشدي".

وذاع صيت رشدي البالغ حاليا 75 عاما بعدما أصدر روايته الثانية "أطفال منتصف الليل" العام 1981 التي حازت تقديرات عالمية وجائزة بوكر الأدبية. وتتناول الرواية مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال وما بعده.

لكن روايته "آيات شيطانية" التي صدرت عام 1988 أثارت جدلا كبيرا وأصدر الخميني فتوى بهدر دمه، واعتبر بعض المسلمين أن الرواية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوم الطعن الذي تعرض له الكاتب سلمان رشدي بنيويورك.

وقال ماكرون على تويتر: "منذ 33 عاما، يجسد سلمان رشدي الحرية ومحاربة الظلامية... نضاله هو نضالنا، وهو نضال عالمي. اليوم، نقف إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى".



يأتي ذلك فيما قالت شرطة نيويورك في إفادة صحفية، إن المشتبه في الهجوم على الروائي سلمان رشدي يبلغ من العمر 24 عاما.

وتابعت "الحاضرون نجحوا في إسقاط المشتبه به قبل القبض عليه"، مضيفة "رشدي ما زال يخضع لجراحة".



الشرطة قالت أيضا، "ننسق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي للكشف دوافع منفذ هجوم طعن الكاتب سلمان رشدي".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن وكيل أعمال سلمان رشدي قوله "إن الكاتب يخضع لجراحة".

وتعرّض الكاتب البريطاني سلمان رشدي، مساء الجمعة، إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.

وذاع صيت رشدي البالغ حاليا 75 عاما بعدما أصدر روايته الثانية "أطفال منتصف الليل" العام 1981 التي حازت تقديرات عالمية وجائزة بوكر الأدبية. وتتناول الرواية مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال وما بعده.

لكن روايته "آيات شيطانية" التي صدرت عام 1988 أثارت جدلا كبيرا وأصدر الخميني فتوى بهدر دمه، واعتبر بعض المسلمين أن الرواية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، تعرض الكاتب سلمان رشدي للطعن، مشيرا إلى أنه يشعر بالفزع.

قال جونسون في تغريدة عبر "تويتر": "منزعج من تعرض السير سلمان رشدي للطعن أثناء ممارسته حقا يجب ألا نتوقف عن الدفاع عنه، في الوقت الحالي أفكاري مع أحبائه.. نأمل جميعا أن يكون بخير".



وأعلنت الشرطة الأمريكية القبض على منفذ هجوم طعن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، وقالت الشرطة، إن سلمان رشدي تعرض لطعنة في العنق على ما يبدو، ونُقل إلى المستشفى بمروحية.

وتعرّض الروائي البريطاني (هندي الأصل) سلمان رشدي إلى هجوم في أثناء وجوده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في مدينة نيويورك الأمريكية.



وذكر مراسل لوكالة أنباء "أسوشيتدبرس" كان موجودا لتغطية الندوة أنه شاهد رجلا صعد على المسرح وبدأ في "لكم أو طعن" سلمان رشدي قبل أن يقدم محاضرة كانت مقررة له.