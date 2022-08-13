مصرع أربعة أشخاص بمركز اطسا نتيجة صعق كهربائى بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

لقى أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة صعق كهربائى بنجع الوارث قرية الغرق بمركز إطسا بالفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلفى أخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز أطسا أربعة أشقائه يقيمون بنجع الوارث التابع لقرية للوحدة المحلية بالحجر.

تبين من تحريات الرائد أحمد عبدالحكيم رئيس مباحث أطسا، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير أدارة البحث الجنائى بالفيوم، أحد الأشقاء قد سقط عليه سلك الكهرباء وعقب صراخه هرع إليه أشقاؤه الثلاثة مما أدى إلى صعقهم جميعًا وهم سيد راغب سالم حبلوك - 60 عاما ، ومحمد - 45 عاما ، ورمضان – 48 عاما، وجودة 38 عاما .

وأضافت التحريات، أن الأشقاء الأربعة كانوا يقومون برى الأرض الزراعية المملوكة لهم والقريبة من المنازل، حيث سقط سلك كهرباء بالمياه، فصعق أحدهم، وأثناء استغاثته توجه اليه أشقائه الثلاث لإنقاذه .. صعقم سلك الكهرباء الذى سقط وسط المياه، فلقوا مصرعهم هم الآخريين.

جرى نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى إطسا المركزى وأخطرت نيابة المركز و التى تتولى التحقيق.