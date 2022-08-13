تنسيق 2022.. ننشر مصروفات 6 جامعات أهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يبحث كثير من الطلاب عن التفاصيل الخاصة بمصروفات الجامعات الأهلية، بالتزامن مع اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع مجلس إدارة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل مصروفات الجامعات الأهلية، والتي تمثلت في:

أولًا- جامعة الجلالة:

1- كلية التمريض 35 ألف جنيه.

2- البيزنس 48 ألف جنيه.

3- الأسنان 90 ألف جنيه.

4- الطب 105 آلاف جنيه.

5- كلية العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

6- كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

7- كلية العلوم الهندسية 69 ألف جنيه.

8- كلية علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

9- كلية العمارة 69 ألف جنيه.

10- كلية مجال الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.

الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إنه لا يوجد زيادة في المصروفات الدراسية ولكن قمنا بإدخال برامج جديدة منها البرامج المشتركة بين جامعة الجلالة وجامعة أريزونا وتحتوي علي خصومات من 35:20% للطلاب المتفوقين.

ثانيا- جامعة الملك سلمان الدوليةك

الطب: 105 آلاف جنيه.

1- طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

2- الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

3- العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

4- علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

5- العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

6- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه

1- كلية علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

2- كلية الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.

3- كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

4- كلية الفنون 49 ألف جنيه.

5- المصاريف السنوية لكلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان 43 ألف جنيه ويتم دفع المصاريف مقسومة على الترمين.

6- المصاريف السنوية لكلية العلوم الأساسية المتقدمة بجامعة الملك سلمان 48 ألف جنيه.

7- المصاريف السنوية لكلية الغذاء والصناعات الغذائية بجامعة الملك سمان 43 ألف جنيه.

8- المصاريف السنوية كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الملك سلمان 43 ألف جنيه ويتم دفع المصاريف مقسومة على الترمين.

9- المصاريف السنوية لكلية اللغات التطبيقية بجامعة الملك سلمان 43 ألف جنيه ويتم دفع المصاريف مقسومة على الترمين.

10- المصاريف السنوية لكلية الدراسات القانونية بجامعة الملك سلمان 45 ألف جنيه ويتم دفع المصاريف مقسومة على الترمين.

11- المصاريف الدراسية لكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سلمان 46 ألف جنيه ويتم دفع المصاريف مقسومة على الترمين.

12- المصاريف السنوية لكلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الملك سلمان 50 ألف جنيه.

13- المصاريف السنوية لكلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

ثالثا- مصاريف جامعة العلمين الدولية

الطب: 105 آلاف جنيه.

1- مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

2- مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

3- مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

4- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

5- مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

6- مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

1- مجال علوم وهندسة الحسابات: 69 ألف جنيه.

2- مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

3- مجال علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

4- مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

5- مجال العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

6- مجال الغذاء والصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.

7- مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه.

8- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43 ألف جنيه.

9- مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

10- مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

11- مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

12- مجال السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه.

13- مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

14- مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

رابعا- مصاريف جامعة المنصورة الجديدة

1- كلية الأسنان الجامعة المنصورة الجديدة 97 ألف جنيه.

2- كلية العلوم الصيدلية الجامعة المنصورة الجديدة 85 ألف جنيه.

3- كلية العلاج الطبيعي الجامعة المنصورة الجديدة 63 ألف جنيه.

4- كلية علوم التمريض الجامعة المنصورة الجديدة 31 ألف جنيه.

5- الزراعات الصحراوية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

6- كلية العلوم الأساسية المتقدمة الجامعة المنصورة الجديدة 48 ألف جنيه.

7- مجال الغذاء والصناعات الغذائية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

8- مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

9- مصاريف كلية اللغات التطبيقية الجامعة المنصورة الجديدة 43 ألف جنيه.

10- مصاريف كلية الدراسات القانونية الجامعة المنصورة الجديدة 45 ألف جنيه.

11- مصروفات كلية العلوم الإدارية الجامعة المنصورة الجديدة 46 ألف جنيه.

12- مجال السياحة والضيافة الجامعة المنصورة الجديدة 40 ألف جنيه.

13- مجال الإنتاج الإعلامي 50 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

14- مصاريف كلية الفنون الجامعة المنصورة الجديدة 49 ألف جنيه.

15- كلية العلوم الهندسية الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

16- كلية حاسبات أو علوم وهندسة الحاسبات 69 الجامعة المنصورة الجديدة ألف جنيه.

17- كلية العمارة الجامعة المنصورة الجديدة 69 ألف جنيه.

خامسًا- جامعة الزقازيق الأهلية

- كلية الطب والجراحة: ٨٥ ألف جنيه

- كليه طب وجراحه الفم والأسنان: ٨٠ ألف جنيه

- كلية الهندسة: ٤٥ ألف جنيه

- كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه.

وأوضحت الجامعة أن الرسوم الدراسية تعادل ٥٠% من التكلفة الفعلية والباقي دعم من الدولة، حيث إنَّ الجامعات الأهلية لا تسعى إلى تحقيق أرباح من ممارسة العملية التعليمية، بل تستهدف فقط تحقيق القدرة على انتظام التشغيل بكفاءة عالية، وتحقيق الجودة الشاملة.

سادسًا- جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة