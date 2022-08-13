شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.. كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع مانشستر سيتي ضيفًا على بورنموث مساء اليوم السبت الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب الذي يجمع بين السيتي وبورنموث، وذلك يأتي كالتالي:-

توقيت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تقام المباراة مساء اليوم السبت في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يستضيف ملعب الاتحاد أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، حيث يقع بورنموث ضيفًا على حامل اللقب الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثانية من أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث في البريميرليج

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث المبارة المنتظرة بين الطرفين، وتحديدًا عبر قناة beIN sports 1 HD بتعلق خليل البلوشي.

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل السماوي بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياس، ناثان آكي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين.

وفي الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جريليش.

كيف يدخل مانشستر سيتي إلى مباراة اليوم أمام بورنموث ؟

يدخل السماوي بدفعة معنوية عالية للغاية بعد الفوز على وست هام في الجولة الأولى بثنائية الوافد الجديد هالاند.

كيف يدخل بورنموث إلى مباراة اليوم أمام بورثموت ؟

حقق بورنموث فوز مثير على أستون فيلا في أولى مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، بهدفين مقابل لا شيء.