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شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.. كل ما يخص مباراة مانشستر سيتي القادمة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يقع مانشستر سيتي ضيفًا على بورنموث مساء اليوم السبت الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023.
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب الذي يجمع بين السيتي وبورنموث، وذلك يأتي كالتالي:-
توقيت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023
تقام المباراة مساء اليوم السبت في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.
ملعب مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023
يستضيف ملعب الاتحاد أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، حيث يقع بورنموث ضيفًا على حامل اللقب الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثانية من أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث في البريميرليج
تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث المبارة المنتظرة بين الطرفين، وتحديدًا عبر قناة beIN sports 1 HD بتعلق خليل البلوشي.
تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي 2022/2023
من المتوقع أن يدخل السماوي بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-
في حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياس، ناثان آكي، جواو كانسيلو.
خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين.
وفي الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جريليش.
كيف يدخل مانشستر سيتي إلى مباراة اليوم أمام بورنموث ؟
يدخل السماوي بدفعة معنوية عالية للغاية بعد الفوز على وست هام في الجولة الأولى بثنائية الوافد الجديد هالاند.
كيف يدخل بورنموث إلى مباراة اليوم أمام بورثموت ؟
حقق بورنموث فوز مثير على أستون فيلا في أولى مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، بهدفين مقابل لا شيء.