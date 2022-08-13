شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا كان رد فعل ليفربول بعد ترتيب صلاح في جائزة الأفضل؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على إظهار رد فعل بعد استبعاد الدولي المصري محمد صلاح، من الثلاثي المرشح للتنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

وضمت القائمة كلًا من، كريم بنزيما وتيبو كورتوا وكيفن دي بروين.

ترتيب صلاح في جائزة أفضل لاعب

روبرت ليفاندوفسكي "برشلونة" 54 نقطة

لوكا مودريتش "ريال مدريد" 52 نقطة

ساديو ماني "بايرن ميونخ" 51 نقطة

محمد صلاح "ليفربول" 46 نقطة

كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" 25 نقطة

فينيسيوس جونيو "ريال مدريد" 21 نقطة

فيرجيل فان دايك "ليفربول" 19 نقطة

بيرناردو سيلفا "مانشستر سيتي" 7 نقاط

فيليب كوستيتش "آينتراخت فرانكفورت" 7 نقاط

لورنزو بيليجريني "روما" 5 نقاط

ترينت ألكسندر آرنولد "ليفربول" 2 نقطة

فابينيو "ليفربول" 1 نقطة.

رد فعل ليفربول

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لمحمد صلاح وكتب عليها: “منذ ظهوره الأول في عام 2017، شارك محمد صلاح في 256 مباراة، وسجل 158 هدفًا وساهم بـ 59 تمريرة حاسمة.. ملحوظة حتمًا هذه الأرقام ستزيد”.