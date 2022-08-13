شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي لندن.. كل ما يخص مباراة توتنهام وتشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة توتنهام وتشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023، المقرر أن تقام ضمن منافسات الجولة الثانية.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة توتنهام وتشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي 2022/2023، والتي يحتضنها ستاد ستامفورد بريدج " معقل البلوز"، وذلك يأتي كالتالي:-

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي

تنطلق ركلة البداية المرتقبة لمباراة توتنهام وتشيلسي يوم الأحد القادم الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

من المتوقع أن يدخل أبطال العالم 2022 بالتشكيل التالي أمام السيبرز:-

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، تياجو سيلفا، سيزار أزبلكويتا.

خط الوسط: ريس جيمس، جورجينو، نجولو كانتي، بن تشلويل.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، ماوسن ماونت، كاي هافيرتز.

تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

بينما من المتوقع أن يدخل رابع إنجلترا 2021/2022 بالتشكيل التالي أمام البلوز:-

حراسة المرمى: لوريس.

في خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، بن دافيس.

خط الوسط: سيسنيون، بيير إيميريك هويبيرج، بينتاكور، إيميرسون رويال.

وفي الهجوم: ديجان كولوسوفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية ديربي لندن المرتقب بين توتنهام وتشيلسي " الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء".

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