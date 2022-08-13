شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من تين هاج على مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع الشياطين الحمر.

مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد

وهناك حالة من الجدل حول مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، حيث يرغب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن رونالدو يشعر بحالة من عدم الراحة في مانشستر يونايتد، ويرغب في الرحيل خلال الصيف الجاري، من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

تين هاج يؤكد استمرار رونالدو

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" الإنجليزية، رد تين هاج على سؤال بخصوص طريقة تعامله مع لاعب يريد المغادرة.

وقال: "هذا هو افتراضك (أن رونالدو يرغب في الرحيل)".

وتابع: “ليس هذا ما يقوله لي، لذلك أنا أتعامل مع اللاعبين الذين لدينا”.

واختتم: "ونخطط مع رونالدو لهذا الموسم وعلينا أن نلائمه في الفريق لذلك يجب أن يأتي بمستويات اللياقة المناسبة حتى يتمكن من القيام بالمهمة التي نتوقعها منه".