شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تُعلق العمل بالمعاهدات النووية وتحذير شديد اللهجة لأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت روسيا، السبت، الولايات المتحدة بقطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن، مؤكدة أن هناك ضرر قد يتحقق في العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء روسية إن موسكو أبلغت واشنطن بتضرر العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وربما قطعها إذا أعلنت الولايات المتحدة روسيا دولة راعية للإرهاب.

وفي الشهر الماضي، قام عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعيان لإقرار قانون يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب، بزيارة كييف لمناقشة مشروع القانون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والإثنين الماضي، أعلنت روسيا، تعليق عمليات التفتيش الميدانية في معاهدة "ستارت" المبرمة مع واشنطن.

وتقيد المعاهدة كل دولة بحد أقصى 1500 رأس حربية نووية، و700 صاروخ وقاذفة قنابل، وتتضمن عمليات تفتيش شاملة للتحقق من الالتزام.

وقالت وزارة الخارجية الروسية حينها، إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة ستارت للحد من انتشار الأسلحة، مضيفة أن موسكو لا تزال ملتزمة بجميع بنود المعاهدة.

وأضافت الوزارة أن روسيا اضطرت إلى اللجوء إلى هذا الإجراء نتيجة إصرار واشنطن على سعيها لاستئناف أنشطة التفتيش بشروط لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية.

وأشارت إلى أن الشروط التي اقترحتها واشنطن تخلق مزايا أحادية الجانب لصالح الولايات المتحدة وتحرم فعليا روسيا الاتحادية من حق إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية.

وأبلغ الكرملين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بأن الوقت ينفد للتفاوض على بديل لمعاهدة "ستارت جديدة" وأنه إذا انتهى سريانها في عام 2026 دون بديل، فسوف يؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال، الإثنين الماضي، إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق جديد مع روسيا بشأن الأسلحة النووية.

وبعد أيام من الحرب في أوكرانيا، وضع الرئيس الروسي بوتين قوات الردع في البلاد، التي تشمل الأسلحة النووية، في حالة تأهب قصوى مشيرا إلى ما وصفه بالتصريحات العدوانية لقادة حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد موسكو.

ولكن في رسالة إلى المشاركين في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي الأسبوع الماضي، بوتين: "لا يمكن أن يكون هناك طرف منتصر في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها أبدا، ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي".