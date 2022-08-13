شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب قد يُدان بالتجسس.. الكشف مستندات سرية تُهدد الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مذكرة تفتيش اطلع عليها موقع "بوليتيكو"، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع دونالد ترامب بشأن انتهاك محتمل "لقانون التجسس" وعرقلة قوانين العدالة.

وكشفت مذكرة تفتيش تم الكشف عنها الجمعة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع دونالد ترامب في انتهاك محتمل لقانون التجسس، بعد أن اطلع على وثائق سرية من منزل الرئيس السابق في فلوريدا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويُظهر الإيصال المصاحب لمذكرة التفتيش، التي اطلع عليها موقع بوليتيكو، أن ترامب امتلك مستندات بما في ذلك مذكرة مكتوبة بخط اليد، تم عنونتها بـ "معلومات متعلقة برئيس فرنسا".

وأظهرت مذكرة التفتيش أن سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية كانت تحقق مع ترامب بسبب إتلاف سجلات حساسة، وكذلك بسبب عرقلة العدالة، وانتهاك قانون التجسس.

وتشمل تهمة انتهاك قانون التجسس جرائم تتجاوز التجسس، مثل رفض إعادة وثائق الأمن القومي عند الطلب، ويمكن أن تؤدي الإدانة بموجب القوانين إلى السجن أو الغرامات.

الوثائق، التي تم الكشف عنها بعد أن سعت وزارة العدل إلى الكشف العلني وسط هجمات لا هوادة فيها من قبل ترامب وحلفائه الجمهوريين، تؤكد التهديد غير العادي للأمن القومي الذي يعتقد المحققون الفيدراليون أن الوثائق المفقودة تشكلها.

ومع ارتفاع المخاوف الأمنية، وافق المدعي العام ميريك جارلاند على البحث غير المسبوق لعقار ترامب الأسبوع الماضي.

وأظهرت المذكّرة والمواد ذات الصلة التي أمر قاض في فلوريدا بنشرها أن العناصر ضبطوا عددا كبيرا من الوثائق المصنّفة "سرية"، نقلا عن فرانس برس.

وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين فتشوا منزل الرئيس السابق، ترامب، في فلوريدا يوم الاثنين بمصادرة 11 مجموعة من الوثائق السرية، بما في ذلك بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، وكان من المفترض أن تكون متاحة فقط في مرافق حكومية خاصة، وفقًا لوثائق راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وصادر وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نحو 20 صندوقًا ومجلدات من الصور، ومذكرة مكتوبة بخط اليد ومنحة تنفيذية للعفو لحليف ترامب، روجر ستون، وفقًا لقائمة بالعناصر التي تمت مصادرتها.

وتضمنت القائمة أيضًا معلومات حول "رئيس فرنسا"، وفقًا للقائمة المكونة من ثلاث صفحات.

وكانت القائمة عبارة عن وثيقة من سبع صفحات، تتضمن أيضًا أمر تفتيش المبنى الذي أصدره القاضي الفيدرالي في فلوريدا.

كما تتضن القائمة مراجع لمجموعة واحدة من المستندات التي تم تمييزها على أنها "مستندات متنوعة / TS / SCI" وهو اختصار يشير إلى معلومات مجزأة شديدة السرية وحساسة.

وتقول أيضا إن العملاء جمعوا أربع مجموعات من الوثائق بالغة السرية، وثلاث مجموعات من الوثائق السرية، وثلاث مجموعات أخرى من الوثائق.

ولم تقدم القائمة أي تفاصيل أخرى حول مضمون الوثائق.

ويقول محامو ترامب إن الرئيس السابق استخدم سلطته لرفع السرية عن المواد قبل أن يترك منصبه وبينما يتمتع الرئيس بسلطة رفع السرية عن الوثائق، هناك لوائح فيدرالية تحدد عملية للقيام بذلك.

ويُظهر أمر التفتيش والمصادرة، الموقع من القاضي بروس راينهارت، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي سعوا إلى البحث عن "مكتب 45"، بالإضافة إلى جميع غرف التخزين وجميع الغرف أو المناطق الأخرى داخل المباني المستخدمة أو المتاحة للاستخدام من قبل الرئيس السابق وموظفيه، بما في ذلك جميع الهياكل أو المباني في المنتجع.