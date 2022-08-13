نائب محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث الطريق الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من محافظة سوهاج ومتجهة إلى محافظة القاهرة، وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وفاة 9 مواطنين واصابة 18 آخرين، وجرى نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى المنيا العام.

انتقل نائب المحافظ، إلى موقع الحادث لمتابعة التفاصيل، والتعرف على الأسباب الأولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين، واتضح أنه نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة والتي كانت تقل 27 راكبًا منهم 13 طفلًا مع ذويهم.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الاسعاف، والدكتورة مرفت سعد، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، وفريق من الهلال الأحمر، وعدد من الجهات الأمنية.

اطمئن نائب المحافظ على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، موجهاً بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

ونقل نائب محافظ المنيا، خالص تعازي السيد المحافظ لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمني الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان تسبب الحادث في إصابة كل من: إكرام محمد 30 سنة، حنان فؤاد 35 سنة، يوسف أبو العلا 10 سنوات، وشقيقه سعد 5 سنوات، جنات عصمت 6 سنوات، شكيار فؤاد 13 سنة، محمود عصمت، عبدالله عصمت 4 سنوات، يوسف جمال 10 سنوات، ياسر محمود 5 سنوات، غادة ابو العلا 10 سنوات، عبده فاروق 12 سنة، ريتاج رشدي 4 سنوات، حسام صلاح 25 سنة.، و4 آخرين.

كما أسفر عن وفاة كل من: رأفت محمد مهدي 50 سنه، رفاعي تاج 20 سنه، محمود حسن 50 سنه ، عبده حسن محمد حسين، و 5 آخرين مجهولة الهوية بينهم طفلة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى، وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 9 مواطنين، وإصابة 18 آخرين.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الاسعاف، لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحادث السرعة الزائدة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ 4 أيام حادث تصادم آخر أعلى محور سمالوط، وتسبب في وفاة 9 آخرين وإصابة 12 مواطناً، جميعهم من قرية بردنوها التابعة لمركز مطاي شمال المحافظة.