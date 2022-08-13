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وفد التنسيقية يشارك في فعاليات ملتقى "الشباب العربى لبناء الوعى"

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القاهرة - سامية سيد - شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ملتقى حديث الشباب العربى لبناء الوعى، وانطلقت الفعاليات بتنظيم مشترك بين المجلس العربى للشباب والتنمية المتكاملة، ووزارة الشباب والرياضة.

وأشاد عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدنى بالدور الكبير والاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بالشباب ودعم ورعايته ذوى الهمم، واشراك منظمات المجتمع المدني في النهوض بأوضاعهم وإدماجهم في المجتمع .

حضر من أعضاء التنسيقية كل من إيمان طلعت، محمد حامد، محمد اباظة، وشيرين خالد.

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أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب 

 

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وفد التنسيقية 

 

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وفد التنسيقية يشارك في ملتقي "الشباب العربي لبناء الوعي"

 

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جانب من فعاليات  ملتقي الشباب العربي لبناء الوعي

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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