شكرا لقرائتكم خبر عن 705 طلبات خدمية واستخدام 28 أدواة رقابية حصاد نشاط النائب أحمد رمزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثاني كالآتي:

- المشاركة فى 30 جلسة عامة

- المشاركة فى 8 ندوات وفعاليات

- 21 حضورا باللجان النوعية

- 705 طلبا خدميا من بينهم انشاء مكتب بريد ذات الكوم وانشاء معهد أزهرى نموذجى

- 466 زيارة من بينهم زيارة محافظة مطروح مع الوفد البرلمانى لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة

- استخدام 28 أدوات رقابية من بينهم اقتراح برغبة بشأن توفير وحدة اسعاف للوحدة المحلية بكفر حجازى

_ 35 ظهور إعلامى