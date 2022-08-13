الأحد.. حفل فرقة ران بقصر بشتاك

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الأحد 14 أغسطس، حفل فرقة "ران" للفنانة رانيا الجنايني .

حيث تقدم مجموعة من الأغنيات الطربية والتراثية منها: "سقف يالي معانا"، "يا أسمر يا سكر"، "الحلو في الفراندة"، "تحت الشباك"، "حلاوة شمسنا"، "أه ياللي"، "يا شوارع يا كباري"، "يا حضرة العمدة"، "سلم علي"، "لاتجبلي شكلاتة"، "خالي البيه"، "خضرة" ، "تلت سلامات"، "يا عيني علي الصبر" وغيرها من الأغنيات.

الفنانة رانيا الجنايني مطربة وعازفة عود، قامت بتدريب عدد من الأطفال ذوي الهمم لحفلات قادرون باختلاف، أنا المصري، المواهب الذهبية .