مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب بمحافظة بورسعيد مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث سير جنوبي بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد: أحمد محمد توفيق 27 عامًا، جثة هامدة، وأحمد محمد هاشم 25 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، إثر حادث دراجة آلية "موتوسيكل" أمام بنزينة القاضي بجوار مصنع للدهانات جنوب بورسعيد.

حُرر محضر بالواقعة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.