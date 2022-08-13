​سعيد محفوظ عن برنامجه الجديد "العاشرة": ثقافي يُخاطِب الشباب في المقام الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشف الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، تفاصيل برنامجه الجديد "العاشرة" على قناة "إكسترا نيوز"، قائلًا إنَّ البرنامج توك شو ثقافي يحمل لواء التنوير، يُخاطِب الشباب في المقام الأول وينظر إلى الثقافة بمفهومها الأوسع في الأدب والمسرح والتاريخ والآثار والفن التشكيلي والغناء وغيرها من أشكال الثقافة التي تُميِّز مصر والمنطقة العربية ككل.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنَّ الفقرة الأولى من البرنامج، ستكون دائمًا إطلالة على المشهد الثقافي بلغة خبرية، مؤكدًا حرصه كل الحرص على الشمول والتحدث عن آخر الأخبار في كل فرع من أفرع الثقافة بقدر الإمكان.

وأوضح أنَّ الفقرة الثانية ستكون قضية مفتوحة للنقاش، لافتًا إلى أنَّ الفقرة الثالثة ستتناول حوار أو تحقيق مُسجَّل لرمز أو مكان مهم، والإبحار في أعماقه واكتشاف أسراره.

وذكر أنَّ البرنامج يستهدف الشباب، ولذلك سيعتمد على التبسيط والتقرّب من اهتماماتهم الثقافية وسماع أصواتهم.