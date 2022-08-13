تضم خبراء بارزين.. مجدي الجلاد يطالب بحكومة جديدة لإنقاذ الاقتصاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية المالكة لمواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت)، إن مصر تحتاج الآن حكومة جديدة، غير تلك الموجودة حاليًا، مضيفًا أن رأيه هذا يقوله بمنتهى الإخلاص لله أولًا، ثم إلى الوطن ثانيًا.

وأضاف الجلاد، في حلقة من برنامجه "لازم نفهم" على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أول أمس الخميس: "أعتقد أن الحكومة المصرية الحالية لا تمتلك القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، ولإن الحكومات أنواع منها التخطيطية والسياسية وحكومات مواجهة الأزمات وهكذا بحسب الظرف الزمني، ولأن مصر في أزمة اقتصادية شديدة باعتراف الجميع، فلابد أن نسأل أنفسنا: من يدير هذه الأزمة؟! المفروض من وجهة نظري، حكومة مختلفة عن الحكومة الحالية، لأنها حكومة تنفيذية أكثر من اللازم، أو حكومة فنية، لكن التخطيط العلمي الصحيح لإدارة الوضع الاقتصادي المتأزم يحتاج حكومة لإدارة الأزمة".

وأوضح الجلاد: "الظرف الحالي في مصر، والأزمة الاقتصادية الحالية، يتطلب أن تكون الحكومة المصرية، حكومة قادرة على التخطيط لحل تلك الأزمة، والتخطيط الجيد لها، الوجوه الموجودة الآن في الحكومة، على رأسي من فوق، لكنها غير قادرة على التخطيط الاقتصادي السليم، لأنها لا تضم خبراء اقتصاديين قادرين على إيجاد حلول للأزمة الحالية".

وتابع الجلاد: "فكرة عدم وجود وزراء مجموعة اقتصادية متناغمين يقولوا رأيهم فيما يجري، سواء أخذ به أو لا، سيضعنا أمام مشكلة كبيرة، وطالما نحن في أزمة فإننا نحتاج حكومة تدير أزمة اقتصادية، وشيء مقلق أن تكون مؤسسات دولية وخبراء دوليين وصندوق نقد كلهم يقولون إن الاقتصاد المصري هش في مواجهة الأزمات الاقتصادية".

واختتم الجلاد: "لدينا أزمات عالمية موجودة وستتكرر، إذن نحن بحاجة لحكومة جديدة، تدير الموقف بدراية وخبرة وعلم وتخطط، يجعل الاقتصاد المصري قوي في مواجهة الأزمات".

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