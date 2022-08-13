​ضبط مخدرات مع 3 ركاب قادمين من فرنسا وأمريكا بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، ثلاث محاولات لتهريب مخدرات، أخفى راكب مصري شرائط لعقار الترامادول المخدر فور وصوله من فرنسا، والثاني أجنبي من اصل مصري يخفي قطع من نبات الماريجوانا المخدر فور وصوله من أمريكا، والثالث أجنبي من أصل مصري يحمل تانكات بها زيت الحشيش المخدر فور وصوله من أمريكا هو الأخر، وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس، استوقف احمد صبري مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه العبوات الدوائية، وقام أحمد عمر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف عبد الحليم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 36 شريطًا و2 جزء من شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 370 قرصًا بين طيات الملابس بالحقائب.

والواقعة الثانية إثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، استوقف أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية في أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة تلاحظ وجود كثافات، وتم تكليف أحمد سعيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 2 سيجارة إلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، و2 كيس ملون بداخلهما نبات الماريجوانا، وكيس ملون به 5 بذور نبات الماريجوانا، وعلبة بلاستيكية بداخلها قطعة من مخدر الماريجوانا، و5 أكياس بداخلهم اوراق ملفوفة مطعمة بنبات مخدر الماريجوانا.