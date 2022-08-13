برلماني: المجلس يناقش غدا تعديلا وزاريا في بعض الحقائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن دعوة المجلس لاجتماع طارئ غدا السبت يأتي لمناقشة تعديل وزاري جديد.

وأضاف عبدالعزيز، عبر حسابه على فيسبوك: يناقش مجلس النواب في جلسة الغد تعديل وزاري في بعض الحقائب الوزارية.

ويعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدا السبت لمناقشة أمر عاجل، وذلك رغم أن المجلس في فترة إجازته البرلمانية عقب فض دور الانعقاد السابق.

ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد غدا في جلسة طارئة.

وجاء في نص الدعوة: عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12ظهر غد السبت 13 أغسطس 2022، لنظر أمر عاجل.