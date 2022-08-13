وزير القوى العاملة: تسليم 8979 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة في العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 11 أغسطس 2022، حيث واصل وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات، وسلم 8979 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالعلمين الجديدة بمحافظة مطروح، والتقى قيادات مديرية القوى بالإسكندرية، وتعيين 2972 شابًا منهم 97 من ذوي القدرات الخاصة في 7 محافظات، وحل مشكلة العمالة الموسمية العاملة بموسم الحج بسبب تعطل العبارة التي تقلهم إلى مصر، وتحويل 2.9 مليون جنيه مستحقات 101 عامل مصري غادروا الأردن، وتحصيل 145 مليون جنيه مستحقات ومعاشات 32 ألف مصري في الأردن.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام بتسليم 8979 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة في مدينة العلمين الجديدة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، بعد رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

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