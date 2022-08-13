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الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا في مطار شارل ديغول

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اسماعيل عبد الحي - قتلت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديغول في العاصمة باريس.

وقالت الشرطة في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، "قامت الشرطة هذا الصباح بتحييد تهديد شخص بحوزته سكين في مطار رواسي شارل ديغول".

 

ووضعت السلطات الفرنسية، في وقت سابق، شابا من النازيين الجدد، رهن السجن الاحتياطي للاشتباه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، حسب ما ذكر مصدر مطلع يوم السبت الفارط.

 

ونقل موقع قناة "فرانس 24" عن المصدر أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة باسم مستعار هو "هاينريش هيملر 88".

 

وأوضح المصدر أن الشاب كان يعبر عن مواقف النازيين الجدد، وهدد في مقاطع مصورة بمهاجمة "اليهود، والسود، والنساء، ومجتمع المثليين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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