بعد تهديد بالقتل.. ويليان يفسخ عقده مع نادي كورينثيانز

وقال رئيس كورينثيانز البرازيلي، دويليو مونتيرو ألفيش، في فيديو نشره عبر حساب النادي على "تويتر": "طلب منا ويليان إنهاء عقده. إنه لأمر مخز، كنا نرغب في بقائه هنا لفترة أطول، لكن للبقاء هنا يجب أن يكون اللاعب سعيدا".ووفقا لوسائل إعلام محلية، من "الممكن أن يعود ويليان (34 عاما) إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة فولهام".

وانضم ويليان العام الماضي إلى كورينثيانز الذي سبق له أن دافع عن ألوانه موسم 2006-2007، بعقد يمتد حتى ديسمبر 2023.

وكشف لاعب الجناح، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 و2018، أنه ترك كورينثيانز لأسباب شخصية، وتحديدا بسبب تهديدات طالته من مشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدف بعضها أطفاله".



وصرح ويليان لموقع "غلوبوسبورت" أن "التهديدات لم تتوقف أبدا. في كل مرة يخسر فيها كورينثيانز أو يلعب بشكل سيء، تتلقى عائلتي تهديدات وإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي. تم استهداف زوجتي وبناتي، وبعد ذلك والدي وشقيقتي".

وكان ويليان، لعب 15 موسما في أوروبا، من بينها سبعة مواسم في تشيلسي، حيث فاز بلقب "بريميرليغ" مرتين (2014-2015 و2016-2017) والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2018-2019).

