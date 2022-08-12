الكشف عن جريمة بشعة في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "مديرية شرطة ام الربيعين في نينوى، بالتعاون مع مديرية شرطة تلكيف تمكنت من كشف جريمة قتل بحق امرأتان شقيقتان والقبض على المتهمين الاثنين بتنفيذ الجريمة".واضافت انه "بعد التعمق بالتحقيق اعترف المتهمان أن أحدهما انتحل صفة محامي وقاما بالنصب والاحتيال على المجنى عليهما وأخذ مبالغ مالية كبيرة على شكل دفعات مقابل نقض قرار الحكم الخاص بسجن أزواج المجنى عليهما واطلاق سراحهما، وبعد مطالبة المجنى عليهما بارجاع الأموال او تقديم شكوى ضدهما".

واوضحت المديرية انه "تم الاتفاق على تنفيذ جريمة القتل من خلال الاتصال بالمجنى عليهما مدعين الذهاب الى بغداد لغرض استلام أزواجهن، وتم اصطحابهما ووضع مادة السم في الطعام والشراب وبعد قيامهما بتناول الأكل المسموم تم تنفيذ جريمة القتل بالضرب بواسطة الحجارة على منطقة الرأس والتوجه بقرب بحيرة سد الموصل، ومن ثم حرقهما لإخفاء معالم الجريمة".



وبينت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين ليتم إحالتهما الى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزاءهما العادل".