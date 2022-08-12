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انت الان تتابع خبر لأول مرة.. ميسي خارج ترشيحات الكرة الذهبية منذ 2006 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-12 | 21:47
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أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الجمعة، عن قائمة المرحشين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عن عام 2022.
وفي الوقت الذي شهدت فيه قائمة المرحشين تواجد كوكبة بارزة من أفضل اللاعبين في العالم، إلا أنها شهدت غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، وصاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بالجائزة بواقع 7 مرات، كان آخرها العام الماضي.
ولم يغب اسم ميسي عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية منذ عام 2006، وتواجد في القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين 13 مرة طوال مسيرته الاحترافية.
يذكر أن النجم البرازيلي نيمار من الأسماء البارزة الغائبة أيضًا عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.
ولم يغب اسم ميسي عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية منذ عام 2006، وتواجد في القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين 13 مرة طوال مسيرته الاحترافية.
إلا أن البرغوث عانى من عام أول ضعيف للغاية رفقة باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، عقب انتقاله إليه قادمًا من برشلونة.
وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 34 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 15 آخرين.
يذكر أن النجم البرازيلي نيمار من الأسماء البارزة الغائبة أيضًا عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد