اخبار العالم

لأول مرة.. ميسي خارج ترشيحات الكرة الذهبية منذ 2006

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. خارج ترشيحات الكرة الذهبية منذ 2006 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-12 | 21:47

لأول مرة.. ميسي خارج ترشيحات الكرة الذهبية منذ 2006

المصدر:

1,186 مشاهدة

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الجمعة، عن قائمة المرحشين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عن عام 2022.
وفي الوقت الذي شهدت فيه قائمة المرحشين تواجد كوكبة بارزة من أفضل اللاعبين في العالم، إلا أنها شهدت غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، وصاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بالجائزة بواقع 7 مرات، كان آخرها العام الماضي.

ولم يغب اسم ميسي عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية منذ عام 2006، وتواجد في القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين 13 مرة طوال مسيرته الاحترافية.

إلا أن البرغوث عانى من عام أول ضعيف للغاية رفقة باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، عقب انتقاله إليه قادمًا من .

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 34 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 15 آخرين.

يذكر أن النجم البرازيلي من الأسماء البارزة الغائبة أيضًا عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا