شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم مواد مخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام ثلاث ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة، الراكب الأول مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، والثاني أجنبي من أصل مصري بحوزته قطع من نبات الماريجوانا المخدر، والثالث أجنبي من أصل مصري ايضا بحوزته تانكات بها زيت الحشيش المخدر .

الحالة الأولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف احمد صبري مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون عبوات دوائية، قام احمد عمر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد الحليم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٣٦ شريط و ٢ جزء من شريط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٣٧٠ قرص بين طيات الملابس بالحقائب.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف احمد صبري مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح وسامح سيد واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام احمد عمر مدير الحركة بتكليف احمد سعيد السيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢ سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر و ٢ كيس ملون بداخلهما نبات الماريجوانا و كيس ملون به ٥ بذور نبات الماريجوانا و علبه بلاستيكية بداخلها قطعة من مخدر الماريجوانا و ٥ اكياس بداخلهم اوراق ملفوفه مطعمة بنبات مخدر الماريجوانا.

والحالة الثالثة اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك ايضا استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الطاهر مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام احمد عمر بتكليف محمد زكريا طه مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٥ تانك بهم زيت الحشيش المخدر و ٢ سيجارة الكترونية خاصة بالتانكات و ٢ شاحن خاصة بالسجائر بين طيات الملابس بالحقائب.

أمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم ٣ بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول و محضر ضبط رقم ١٦٩ ضد الراكب الثاني و محضر ضبط رقم ١٧٠ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.