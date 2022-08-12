مصرع طالب غرقًا في مياه ترعة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طالب، مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، إثر انزلاق قدميه في ترعة خلال عمله في أرض زراعية يملكها والده بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ.

وفي التفاصيل تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بمصرع "ي.م.ع.ش"، 16 عامًا، طالب، ويقيم بقرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين، غرقًا في مياه ترعة بالقرية خلال عمله في أرض زراعية مجاورة.

انتقل ضباط مركز شرطة قلين، إلي القرية وبسؤال والده "م.ع.ش" 45 عامًا، ويقيم بقرية شباس عمير قرر أن نجله خلال العمل في الأرض الزراعية انزلقت قدمه في ترعة متاخمة لأرضه الزراعية، فسقط فيها ونتج عنها غرقه، وجرى انتشاله ونقله إلى استقبال مستشفى قلين المركزي، إلا أنه فارق الحياة.

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفسيكا الغرق، ولاتوجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر بذلك المحضر رقم 4301 لسنة 2022، إداري مركز شرطة قلين، والعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن الجثة.