كندا تنفي وجود خطط لإعلان جدري القردة حالة طوارئ صحية بالبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ):

قالت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، الدكتورة تيريزا تام، اليوم الجمعة، إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لإعلان جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة.

وفي حين أن منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة قد أعلنت ذلك مؤخرا.. أضافت تام- في تصريح، اليوم- أنه لا توجد فائدة تذكر لإعلان حالة طوارئ صحية عامة فيدرالية في كندا؛ بسبب هيكل سلطات الصحة العامة الإقليمية.

وأشارت إلى أن إعلان الطوارئ الفيدرالي سيشمل قانون الطوارئ- الذي لم يتم استخدامه حتى لمعالجة جائحة "كوفيد-19" التي استمرت عامين ونصف العام في كندا.

وأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت كندا بالفعل من حشد اللقاحات والعلاجات والتمويل لمكافحة جدري القردة.

وقالت تام أيضا إن السلطات المحلية والإقليمية تتمتع بقدر أكبر من المرونة، وتمكنت من الاستجابة لارتفاع حالات الإصابة بجدري القردة، ويمكن للسلطات المحلية والإقليمية أن تقرر إعلان الفيروس حالة طوارئ صحية عامة على تلك المستويات، كما فعل الكثيرون مع "كوفيد-19".

وتابعت: "حتى الآن، ركزت مناقشاتنا على الاختبار، والعمل مع المنظمات المجتمعية لزيادة الوعي حول طرق الحد من انتشار الفيروس، ونشر اللقاح والعلاجات. نظرا لأن تفشي مرض جدري القرود العالمي لا يزال مصدر قلق خطير، مع تركيز الجهود على المجتمعات المتأثرة في كندا وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اللقاحات ، لدينا فرصة لاحتواء الانتشار".

وأشارت تام إلى أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 31 ألف حالة إصابة بجدري القرود على مستوى العالم، منها 1059 حالة في كندا، معظمها في مقاطعة أونتاريو.

وحتى الآن، كانت هناك 28 حالة دخول إلى المستشفى- اثنان في العناية المركزة- من جدري القردة في كندا، ولم تحدث وفيات.

وقالت تام إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ارتفاع عدد الحالات قد توقف في كندا.