من الخضرة إلى التصحر.. الجفاف يغير معالم بريطانيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يبدو أن معالم مدينة الضباب تتغير، بعدما ضرب الجفاف العاصمة الإنجليزية لندن.

وأصدرت أكبر شركة مياه في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، تحذيرا شديد اللهجة للعملاء، بعد نفاذ المياه من آلاف المنازل، بعد ساعات فقط من تحديد الحكومة البريطانية مساحات شاسعة من إنجلترا ضربتها الجفاف.

وأوضحت الحكومة البريطانية، وفقا لـ"ديلي ميل"، أنه تم تحديد مساحات شاسعة من إنجلترا مناطق جفاف وسط درجات حرارة شديدة وقلة هطول أمطار منذ يونيو الماضي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للمقارنة بين بعض المعالم الخضراء في لندن، قبل أن تضرب موجة الحر الشديدة بريطانيا.

حديقة جرينتش

في صورة صادمة، نشرت صحف بريطانية، لقطات لسيدة تجلس على أرض جافة في حديقة جرينتش، التي كانت مخضرة فيما مضى.

وشهد جنوب إنجلترا شهر يوليو الأكثر جفافاً منذ بدء التسجيلات.

"هايد بارك"

نشر مصورون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور لحديقة "هايد بارك" قبل وبعد التصحر في تلك المنطقة في لندن.

وكشفت "ديلي ميل"، أن بعض الشركات زودت نحو 8500 مبنى سكني وإداري بالمياه المعبأة لأغراض الطهي والشرب وغسل اليدين، فضلا عن إحضار الصهاريج لضخ المزيد من المياه في شبكة الإمداد المحلية.

وذكرت شركة المياه التي تخدم نحو 15 مليون عميل، في رسالتها، أن "الطلب على المياه محليًا في أعلى مستوياته على الإطلاق، لذلك قد تواجه مشاكل في الإمداد الخاص بك".

وحثت الحكومة البريطانية المقيمين في لندن وجنوب غرب وجنوب ووسط إنجلترا وشرق إنجلترا، للاقتصاد في استهلاك المياه، بسبب الصيف الأكثر جفافاً منذ 50 عامًا، مع عدم هطول الأمطار وتوقع 35 درجة مئوية اليوم.