حرائق والحرارة فوق الـ40.. الأرصاد: موجة حر جديدة تضرب أوروبا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

​قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة حر أخرى تضرب معظم أنحاء أوروبا من جديد إلى جانب انتشار الجفاف على نطاق واسع.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة أسئلة وإجاباتها، بشأن الموجة الحارة، كان أولها ماذا تخبئه هذه الموجة خلال الأيام المقبلة؟ وكم ستبلغ درجات الحرارة؟ وإلى أي مدى سيصل تأثيرها؟

وأضافت الهيئة، أنه رغم تأثيرات موجة الحر السابقة لازلت مستمرة على أجزاء كبيرة من إسبانيا، امتدادًا إلى النصف الجنوبي الغربي لفرنسا مع حرارة تصل أو تتجاوز الأربعينيات، بالإضافة إلى اشتعال كبير للحرائق.

وأكلت الحرائق أكثر من 17000 فدان وتم إجلاء أكثر من 32000 مواطن؛ كما يحاول 1000 عامل إطفاء هذه الحرائق تحت درجات حرارة 39 درجة ويعتبر هذا درب من الجنون.

وأعلنت ألمانيا، وبولندا، والنمسا، ورومانيا، واليونان، والسويد أنها سترسل تعزيزات إلى فرنسا.