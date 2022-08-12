مصدر حكومي يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري وحركة محافظين غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد مصدر حكومي مطلع عدم صحة ما يتردد بشأن إجراء حركة محافظين جديدة غدا السبت.

وقال المصدر ، في تصريح خاص لمصراوي ، اليوم الجمعة، إن إجراء حركة محافظين لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وحول إمكانية إجراء تعديل وزاري، قال المصدر: كل شيء وارد لأن الأمور في حاجة إلى ذلك.

ويعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدا السبت لمناقشة أمر عاجل، وذلك رغم أن المجلس في فترة إجازته البرلمانية عقب فض دور الانعقاد السابق، ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد غدا في جلسة طارئة.

وجاء في نص الدعوة: عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة ١٢ ظهر غد السبت 13 أغسطس 2022، وذلك لنظر أمر عاجل.