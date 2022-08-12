"10 طعنات".. ماذا حدث للكاتب سلمان رشدي في نيويورك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تعرض الكاتب والروائي البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي، لـ"7 إلى 10 طعنات"، بحسب شاهدة عيان أحصت تحركات المشتبه به قبل أن تغادر المسرح خوفًا على سلامتها، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وقالت شاهدة العيان لـ"سي إن إن" إنها أحصت ما بين 7 إلى 10 حركات طعن قبل أن تهرب خوفًا على سلامتها قائلة: "كنت أرتجف كورقة شجر".

فيما يتعلق بالمشتبه فيه، ذكرت "سي إن إن"، أن هناك مشتبهًا محتجزًا، ولا يُعرف المزيد من التفاصيل عن هذا الشخص.

وقعت الحادثة في مدرج خارجي، والذي يمكن أن يستوعب قرابة 4 آلاف شخص وفقًا للموقع الإلكتروني، ومن غير الواضح عدد الأشخاص الموجودين في ذلك الحدث.

وقال شاهد آخر إنه لاحظ زيادة في الأمن الخاص في محيط المسرح في الساعات الأربع والعشرين التي سبقت الحدث، وذكر أنه لم يكن هناك أي عمليات تفتيش أمنية، ولم يكن هناك كاشف معادن، وعنصر التحكم الوحيد، إذا أمكن القول، كان التحقق للتأكد من أن الأشخاص يمتلكون تصاريح دخول للحدث.