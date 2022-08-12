وحدة عسكرية تونسية تشتبك مع عناصر إرهابية في القصرين

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة عن اشتباكات بين وحدة عسكرية وعناصر إرهابية في جبل السلوم بولاية القصرين غرب البلاد أسفرت عن اصابات من الجانبين.

وقالت الوزارة إنه تم توجيه إصابات مباشرة للعناصر الارهابية فيما أصيب عسكريان في الاشتباكات تم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالعاصمة وحالتهما مستقرة.

ولم يتضح عدد العناصر الارهابية في الاشتباكات أو التنظيم الذي يمثلهم.

وعلى مدار سنوات شهدت مرتفعات القصرين عدة مواجهات بين الجيش التونسي والعناصر المسلحة التي انحسرت عملياتها بشكل كبير.

وتسببت الألغام التقليدية التي يزرعها المسلحون في تلك المناطق في إصابة ووفاة عسكريين.