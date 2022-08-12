الجيش الألماني يبدأ الثلاثاء المقبل مهمة جديدة في البوسنة والهرسك

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

ينقل الجيش الألماني يوم الثلاثاء المقبل أول دفعة من إجمالي 50 جنديا إلى جمهورية البوسنة والهرسك.

وكان البرلمان الألماني قرر في يوليو الماضي عودة الجيش إلى بعثة الاتحاد الأوروبي "يوفور ألثيا".

وقالت متحدثة باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في بوتسدام، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الجمعة، إن من المقرر إرسال عدد منخفض في بداية، الأمر إلى العاصمة سراييفو، موضحة أن عدد الجنود سيزداد تدريجيا بحيث تكون جميع القوات الألمانية في الموقع قبيل الانتخابات البرلمانية هناك في 2 أكتوبر المقبل.

وبحسب تقرير المجلة، ستدعم القوات المسلحة الألمانية تنسيق تدريب القوات المسلحة البوسنية في سراييفو، وسيتواجد فريقان للاتصال والمراقبة في الجزء الصربي من جمهورية صرب البوسنة، ليكونا على اتصال مع السكان هناك. وتعمل القيادة القومية هناك من أجل الانفصال عن دولة البوسنة والهرسك الاتحادية.

وشاركت ألمانيا في هذه البعثة من قبل خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2012.

وبحسب تقرير المجلة، أشارت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان بالوضع السياسي الداخلي المتوتر ومحاولات فرض النفوذ من قبل روسيا كذريعة للعودة إلى البوسنة والهرسك.