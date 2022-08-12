تنسيق الجامعات 2022.. أماكن متاحة بـ 3 كليات لطلاب "علمي علوم" بالمرحلة الثانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي، الذين لم يلتحقوا بالمرحلة الأولى للتنسيق، عن مدى إمكانية الالتحاق بكليات الطب البيطري والهندسة والحاسبات والمعلومات، في المرحلة الثانية للتنسيق.

وتوضح المؤشرات، أن هذه الكليات متاحة لطلاب الشعبة العلمية من المرحلة الثانية، خاصة أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى هو 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02%، وجاء التنسيق العام الماضي لكلية الطلب البيطري في الحد الأدنى لها في المنصورة 359 درجة، وطب بيطري الزقازيق 358 درجة وسوهاج 358 درجة، وكفر الشيخ 358 درجة.

وكان الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة بعين شمس 349 درجة، وهندسة الإسكندرية 347 درجة، وهندسة طنطا 344 درجة، وهندسة كفر الشيخ 342 وهندسة الزقازيق 341 وهندسة المنوفية بشبين الكوم 340 درجة.

وكان الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات، خلال تنسيق العام الماضي، حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320 درجة وحاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320 درجة، و حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319 درجة، وحاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317 درجة وحاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316 درجة.

كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، البحث العلمي، المُشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن موعد غلق باب تعديل الرغبات أمام الطلاب المتقدمين على الكليات في الجامعات المصرية.

وقال عطا في حوار مع برنامج نظرة المذاع على فضائية "صدى البلد"، أمس، إن الوقت متاح أمام طلاب الثانوية العامة المتقدمين على تنسيق الكليات من اليوم الخميس وحتى الساعة السابعة مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك لتعديل الرغبات في الكليات التي يريد الالتحاق بها ويسمح بها الموقع الإلكتروني للتنسيق.

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