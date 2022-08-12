تحرير 376 محضرا لمحال مخالفة في حملات تموينية بالإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات تموينية مكثفة استهدفت مخابز ومحال التجارية بمختلف مناطق المحافظة.

وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن الحملات جاءت في إطار تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسواق.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 376 محضرا متنوعا، تضمنت 128 محضرا في إدارة المنتزه، 37 محضرا بإدارة تموين العجمي، 40 محضرا في إدارة تموين وسط، 49 محضرا في إدارة تموين شرق، 29 محضرا بإدارة تموين العامرية، 26 محضرا بإدارة تموين برج العرب، و33 محضرا بإدارة تموين غرب والجمرك.

ونفذت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملات أسفرت عن تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر لأحد مخازن الجملة لتصرفه في كمية من الزيت التمويني بإجمالي 34 محضرا متنوعا.