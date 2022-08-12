تنسيق الجامعات ٢٠٢٢.. تعرف على برامج الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت عددد من الجامعات المصرية، طرح مجموعة من برامج الذكاء الاصطناعي استعدادا للعام الجامعي 2023/2022.

وينشر "الخليج 365" برامج الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية على النحو التالي:

جامعة القاهرة: تطرح برامج (هندسة البرمجيات وتكنولوجيا الشبكات – الحوسبة المعلوماتية).

جامعة عين شمس: تطرح برامج (تقنية المعلومات الحيوية – هندسة البرمجيات – الذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني – الوسائط المُتعددة الرقمية – حوسبة الروبوتات).

جامعة الإسكندرية: تطرح برامج (الحوسبة وعلوم البيانات – الأمن السيبراني – تحليلات الأعمال – النُظم الذكية – تحليلات الوسائط الإعلامية – تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية).

جامعة أسيوط: تطرح برامج (هندسة البرمجيات – نظم المعلومات الحيوية).

جامعة حلوان: تطرح برامج (هندسة البرمجيات – المعلومات الطبية).

جامعة بنها: تطرح برامج (تكنولوجيا الشبكات والمحمول – أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية – المعلوماتية الطبية).

جامعة دمياط: تضم أقسام (علوم الحاسب – نُظم المعلومات – تكنولوجيا المعلومات).

جامعة مدينة السادات: تطرح برامج (علوم الحاسب – الذكاء الاصطناعي – نُظم المعلومات – المعلوماتية الحيوية).

جامعة بني سويف: تطرح برامج (المعلوماتية الطبية – علوم الحاسب – نُظم المعلومات – الوسائط المُتعددة – تكنولوجيا المعلومات).

جامعة المنصورة: تطرح برامج (هندسة البرمجيات – الذكاء الاصطناعي – المعلوماتية الطبية).

جامعة الزقازيق: تطرح برامج (الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات – المعلوماتية الطبية – نُظم المعلومات – الجيو معلوماتية – علوم الحاسب – تكنولوجيا المعلومات – بحوث العمليات ودعم القرار).

جامعة الفيوم: تطرح برامج (الذكاء الاصطناعي – المعلوماتية الحيوية).

جامعة كفر الشيخ: تطرح برامج (المعلوماتية الحيوية – الذكاء الاصطناعي الحيوي).

جامعة سوهاج: تطرح برامج (الذكاء الاصطناعي – الحوسبة والمعلوماتية).

جامعة السويس: تضم أقسام (علوم الحاسب – تكنولوجيا المعلومات – هندسة البرمجيات – نُظم المعلومات – الذكاء الاصطناعي).

جامعة المنيا: تطرح برامج (الحوسبة والمعلوماتية الحيوية).

جامعة قناة السويس: تضم أقسام (نُظم المعلومات – العلوم الأساسية).

جامعة دمنهور: تضم أقسام (علوم الحاسب – نُظم المعلومات – تكنولوجيا المعلومات – الوسائط المُتعددة).

جامعة طنطا: تضم أقسام (علوم الحاسب – هندسة البرمجيات – تكنولوجيا المعلومات – نظم المعلومات).

جامعة المنوفية: تطرح برامج (هندسة البرمجيات تابع لقسم علوم الحاسب – الحوسبة والمعلوماتية الحيوية تابع لقسم نُظم المعلومات).

جامعة مطروح: تطرح برنامج (الذكاء الاصطناعي).

جامعة العريش: تضم أقسام (علوم الحاسب – نُظم المعلومات – تكنولوجيا المعلومات).

جامعة جنوب الوادي: تضم أقسام (علوم الحاسب – تكنولوجيا المعلومات – نُظم المعلومات – الذكاء الإصطناعي).

جامعة الأقصر: تضم أقسام (علوم الحاسب – الوسائط المُتعددة – تكنولوجيا المعلومات – نُظم المعلومات).