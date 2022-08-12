الموارد المائية تعلن تعرض شركة تابعة لها لـ'هجوم' في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، تعرض شركة تابعة لها إلى هجوم بـ"رمانة يدوية" في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من جديد تتعرض ملاكات وأبنية وزارة الموارد المائية للأعتداء والأستهداف من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون، حيث تعرض مقر شركة الرافدين العامة أحدى تشكيلات الوزارة - ادارة مشاريع البصرة لهجوم برمانة يدوية من قبل مجهولين ومازالت التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة الجناة".



وبينت، أن "هذا الأستهداف يأتي بالتزامن مع مباشرة الشركة بأعمال مد أنابيب مشروع ماء البصرة الأنبوبي والذي يهدف الى ايصال المياه الصالحة للشرب الى أبناء محافظة البصرة".

