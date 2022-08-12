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انت الان تتابع خبر بمشاركة أكثر من 95 لاعبا ولاعبة.. انطلاق بطولة العرب للشطرنج في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-12 | 14:37
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الخليج 365 – رياضة
انطلقت منافسات بطولة العرب للشباب والناشئين بالشطرنج، اليوم الجمعة، التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 95 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة عربية.
وحضر افتتاح البطولة الذي أقيم في قاعة قرطبة، عدد من الشخصيات الرياضية يتقدمهم عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، ورعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية.
وقال درجال في كلمته الافتتاحية: "وزارة الشباب والرياضة كجهة قطاعية داعمة مركزية، أكدت دعمها لجميع البطولات التي نستضيفها وتقام على أرضنا في بغداد وجميع مدننا الغالية".
وزاد: "أبارك لاتحاد الشطرنج جهوده الكبيرة بهدف عودة العراق وبقوة لتنظيم بطولة العرب للفئات العمرية للشباب والناشئين بعد أن عزز ثقة الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي من خلال تنظيم البطولات الدولية".
وأتم وزير الشباب والرياضة: "استضافة هذه البطولات تنقل أفضل صورة إيجابية عن إمكانية العراق في تنظيم البطولات العربية والقارية، وأتمنى نجاح البطولة من جميع جوانبها".
وقال درجال في كلمته الافتتاحية: "وزارة الشباب والرياضة كجهة قطاعية داعمة مركزية، أكدت دعمها لجميع البطولات التي نستضيفها وتقام على أرضنا في بغداد وجميع مدننا الغالية".
وزاد: "أبارك لاتحاد الشطرنج جهوده الكبيرة بهدف عودة العراق وبقوة لتنظيم بطولة العرب للفئات العمرية للشباب والناشئين بعد أن عزز ثقة الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي من خلال تنظيم البطولات الدولية".
وأتم وزير الشباب والرياضة: "استضافة هذه البطولات تنقل أفضل صورة إيجابية عن إمكانية العراق في تنظيم البطولات العربية والقارية، وأتمنى نجاح البطولة من جميع جوانبها".