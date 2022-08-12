توضيح من التربية بشأن مزاعم طالب يلقي بورقة غش أثناء تواجد وفد وزاري

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن مزاعم طالب يلقي بورقة غش أثناء تواجد وفد وزاري.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز،أن "بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت لقطة مجتزأة من التقرير الذي بثته الوزارة عن نجاح امتحانات السادس الاعدادي، مدعية بأن أحد الطلبة ظهر وهو يُلقي بورقة غش كان يحتفظ بها أثناء تواجد وفد وزاري زائر للمراكز الامتحانية".

وأضاف البيان: "نود أن نبين هنا للرأي العام كافة، بأن هذا الكلام غير دقيق مطلقاً وعارٍ عن الصحة، وإنما ما تم مشاهدته في مقطع الفيديو المذكور هو سقوط ورقة مناديل من يده لا أكثر"، داعياً "الجميع لتوخي الدقة في النشر والتأكد من أخبار الوزارة وكافة فعالياتها من مصادرها الرسمية".