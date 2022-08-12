أمن الدولة السعودية .. باكستاني يفجر نفسه أثناء القبض عليه

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة السعودية، أنه اثناء إجراءات القبض على المدعو عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، المطلوب أمنيًا بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه، وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر سابقًا، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت بفضل الله الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.

وأكدت رئاسة أمن الدولة السعودية مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن