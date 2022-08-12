شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم اليونايتد ورد صادم من الإدارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق باريس سان جيرمان سعيه وراء التعاقد مع صفقات جديدة من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الذي يحلم الفريق الفرنسي التتويج به بأي طريقة ممكنة في الأعوام الحالية.

باريس سان جيرمان يستعهدف التعاقد مع راشفورد

وكشفت صحيفة سكاي سبورتس العالمية بأن فريق باريس سان جيرمان يستهدف بقوة التعاقد مع ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد لتدعيم صفوف الفريق في الخط الأمامي.

وعلى الرغم من أن فريق باريس سان جيرمان أصبح مزدحما بنجوم العالم، إلا أن إدارة الفريق الفرنسي تريد أيضا التدعيم بصفقات جديدة بالإضافة إلى إمكانية رحيل أي نجم من نجوم الفريق في أي وقت خلال الفترة القادمة.

أسباب رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع راشفورد

إضافة إلى ذلك، فإن إدارة باريس سان جيرمان ترى في راشفورد مشروعا للمستقبل حيث يبلغ اللاعب 24 عاما فقط وهو ما يجعله يستمر في الملاعب لفترات أطول بكثير من الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا نجمي الفريق.

وأضافت الصحيفة بأن مسؤولو باريس سان جيرمان قد تواصلوا بالفعل الاسبوع الماضي مع ماركوس راشفورد وممثليه من أجل إتمام الصفقة إلا أن مانشستر يونايتد قد صدمت إدارة باريس سان جيرمان في الرد.

إدارة اليونايتد ترفض عرض باريس سان جيرمان لضم راشفورد

وأكدت الصحيفة أن إدارة اليونايتد قامت بالرد على عرض باريس سان جيرمان بخصوص راشفورد بالرفض مؤكدة أن اللاعب ليس للبيع.

وترى إدارة اليونايتد بأن اللاعب ملتزما مع الفريق وبعقده مع النادي الإنجليزي والذي يمتد لمدة موسمين وحتى صيف 2024 مما يدفع الإدارة الإنجليزية للتمسك به لفترة أطول.

يذكر أن راشفورد قد شارك خلال الموسم الماضي مع الفريق الإنجليزي في 31 مباراة مختلفة، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 2 آخرين.



