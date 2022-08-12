شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يكشف خطط الفريق فى التعاقد مع لاعب وسط فى الصيف الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق ليفربول لا يفكر فى التعاقد مع لاعب وسط جديد فى المريكاتو الصيفي الحالي، يأتي ذلك بعدما أفادن بعض التقارير أن الفريق ربما تتغير خطته بعد إصابة تياجو الكانتارا أمام فولهام فى أولي جوالات البيرميرليج.

وأوضحت التقارير أن المدرب الألماني هو من قام بإستبعاد فكرة التعاقد مع لاعب وسط جديد فى الفترة الحالية، وأنه مؤمن بقدرو لاعبي الوسط الحاليين فى الفترة القادمة، إضافة إلى ضيق الوقت والذي لا تسمح لمسئولي الفريق التعاقد مع لاعب وسط جديد.



أسباب رفض يورجن كلوب ضم صفقة وسط جديدة!

ويري المدرب الألماني يورجن كلوب أن اللاعبين الحاليين للفريق من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، وأنه على ثقة كبيرة بقدرات المجموعة الحالية، كما يظن أنه لا يوجد لاعبًا متاح فى المريكاتو الصيفي الحالي أفضل من الكانتارا ليتم التعاقد معه.

وفى سياق متصل أكدت بعض التقارير أن حديث المدرب الألماني لن يكون قاطعًا فى هذا الشأن، لا سيما أن المدرب كان يعتمد بشكل كبير على تياجو فى الفترة الماضية، وأن التشخصيات المبدئية حول إصابة اللاعب عير مباشرة على الإطلاق.



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ويحاول بعض المسئولين داخل الفريق التأثير فى قرار المدرب خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذي أقترح البعض خطف صفقة النجم الفرنسي رابيو قبل إنضمامه لليونايتد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويري البعض أن الظروف سانحة للتعاقد مع اللاعب الدولي بعد عدم الوصول إلى صيغة إتفاق واضحة بين اللاعب ومسئولي اليونايتد حول عقد اللاعب، على الرغم من الوصول إلى إتفاق نهائي بين إدارة الشياطين الحمر ونظائرهم فى الجانب الإيطالي.